Torna “Santa Margherita in festa” con un nuovo evento e una sorpresa

Mercoledì 20 luglio torna “Santa Margherita in festa”, una serata tra musica, gastronomia, arte e tradizione organizzata da Associazione 21, in collaborazione con il FAI e il patrocinio del Comune di Bisceglie. Appuntamento a partire dalle 20.00 in Strada Santa Margherita, a due passi dal centro storico e dalla piazza del pesce.

L’appuntamento di domani sera prevede musica con l’Associazione Alterazioni e con Simona Di Molfetta e Giorgia Esposito, showcooking a cura dell’Associazione Pasticcerie storiche biscegliesi ‘Il sospiro’, degustazione delle bontà del nostro territorio con ‘U Chiazzéire – il fruttivendolo di Vito Antonino’, la mostra “Mater Vita alla vita” di Luciana Belsito, i disegni realizzati dai bambini per Santa Margherita, le luminarie del maestro Paolo Ricchiuti.

“Il 20 luglio del 2021 – spiega il presidente di Associazione 21 Donatello Lorusso – per la prima edizione di questa festa, insieme a Giulia Mastrodonato, capo delegazione FAI di Andria Barletta Trani, e a Loredana Bianco, assessore alla cultura del Comune di Bisceglie, abbiamo presentato alla città e alle associazioni il progetto di valorizzazione della chiesa di Santa Margherita. Da allora oltre 4mila persone hanno varcato la soglia di questo gioiello medievale, tanto nascosto quanto misterioso e affascinante con i suoi 825 anni di storia”.

“Negli ultimi 12 mesi – continua il presidente – abbiamo organizzato e sostenuto mostre, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, visite guidate, concerti, le giornate FAI. Abbiamo accolto bambini per laboratori e giochi, persone di tutte le età, biscegliesi che non entravano a Santa Margherita da anni, studiosi e ricercatori da tutta Italia, turisti affascinati dalle storie custodite tra le mura medievali della chiesa biscegliese costruita nel 1197 dal giudice Falco. E siamo già pronti a ripartire con ‘421 metri nel borgo’, passeggiate guidate alla scoperta della nostra Bisceglie”.

L’Associazione 21 svelerà un’opera d’arte di circa 5mq che sarà apposta sul muro di ingresso all’atrio della chiesa, così da rendere ancora più visibile e luminosa la presenza di Santa Margherita nella città.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione 21 sui propri canali social e all’indirizzo email info@21bisceglie.it.