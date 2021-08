Tienamente Band in concerto con “La serata italiana d’autore”

Una storia di musica ed amicizia lunga 13 anni. Un viaggio nella musica italiana d’autore dove in un’ora e mezza di live vengono omaggiati tanti autori: da Capossela a Silvestri, da Vasco a Ligabue, Rino Gaetano, De Andrè, Pfm, Nomadi, Vecchioni, Zucchero, Bennato, Giuliano Palma, Tiromancino e chiaramente, Francesco De Gregori. Consisterà in questo l’esibizione live della Tienamente Band in programma venerdì 6 agosto alle ore 21.30 alla darsena di nord ovest del porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi (dove è ormeggiato il caicco storico Yasemin Sultan). La serata italiana d’autore – questo il titolo del concerto – rientra nella programmazione dell’estate biscegliese organizzata dall’Amministrazione Comunale.

La Tienamente Band è formata da Francesco Rossi (voce, chitarra, armoniche), Alessandro De Cillis (chitarra solista), Nico Arcieri (pianoforte e percussioni), Mimmo Di Corato (basso) e Tommaso Bombini (batteria). Il concerto è gratuito ed aperto a tutti fino ad esaurimento posti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid in vigore.