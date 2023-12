Stasera il “Christmas Medley” dell’orchestra “FaMiFaRe” al Teatro Politeama Italia

Torna il concerto “Christmas Medley” che, di fatto, conclude l’attività artistica nel 2023 di FaMiFaRe. La giovane e talentuosa orchestra composta da 30 elementi diretta dal maestro Domenico De Musso – accompagnata da solisti e coro – è pronta a coinvolgere oggi, sabato 23 dicembre, la platea del Teatro Politeama Italia con le proprie melodie nella magica atmosfera del Santo Natale.

Patrocinato dal Comune di Bisceglie, il concerto – giunto alla sua ottava edizione – prevede l’esecuzione di alcuni tra i più celebri brani della tradizione natalizia, ri-arrangiati dal maestro De Musso. Non mancheranno nuove canzoni ad arricchire il già vasto repertorio: da White Christmas a We are the world, passando per Imagine, Feliz Navidad e tanti altri, fino ad un sorprendente ed emozionante epilogo.

Porta ore 20.30, inizio concerto alle 21.00 con la conduzione affidata a Mino Dell’Orco. Info e prevendita https://www.diyticket.it/events/Musica/14618/xmas-medley, contattare il 388.4490106 oppure rivolgersi presso tabaccheria Petragallo (corso Umberto I, 7).