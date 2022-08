“Sirene-Performing Arts Festival”, a Bisceglie Masterclass con Alessio Maria Romano

In attesa di svelare il programma della seconda edizione di “Sirene – Performing Arts Festival” della Compagnia Sonenalè realizzato dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, con la direzione artistica di Agostino Riola, è aperta la prima call del Festival.

Dall’8 all’11 settembre il coreografo e pedagogo Alessio Maria Romano, Leone d’Argento alla Biennale di Venezia 2020, condurrà a Bisceglie un percorso formativo che si concluderà con la performance The RING che verrà presentata nel programma del Festival.



La masterclass è gratuita ed è rivolta a 12 danzatori/danzatrici, performer e attori/attrici con un forte interesse per il movimento.

“La scelta di invitare Alessio Maria Romano alla seconda edizione di SIRENE è stata dettata dalla volontà di far conoscere in Puglia, dove approda per la prima volta con la sua ricerca e il suo lavoro, una figura di spicco nel panorama italiano delle arti performative. – spiega Agostino Riola, ideatore del progetto assieme a Sonenalé. – Alessio Maria Romano porta avanti da anni una personale ricerca, lontana da una definizione precisa di genere, sul movimento, sulla danza e sul corpo in cui riveste un ruolo fondamentale la formazione e la trasmissione e dove pedagogia e creazione scenica sono strettamente connessi. Proseguendo sulla scia del coinvolgimento della comunità e del territorio, che come Sonenalé portiamo avanti da anni e che ha caratterizzato anche la prima edizione di SIRENE, mi affascinava l’idea di portare a Bisceglie un’occasione di formazione unica e che fosse allo stesso tempo uno spazio di creazione in dialogo con uno dei luoghi della città coinvolti dal festival”

Per partecipare alla selezione è necessario inviare curriculum e una foto entro il 21 agosto all’indirizzo sirene@sonenale.it indicando nell’oggetto CALL ALESSIO MARIA ROMANO

Giorni e orari: 8/11 settembre, 10.00 – 16.00

(l’orario della performance dell’11 settembre è in via di definizione)