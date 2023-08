Santa Margherita, apertura straordinaria per la Festa patronale

Apertura straordinaria della Chiesa di Santa Margherita in occasione della Festa patronale. Sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 agosto, dalle 19.30 alle 21.30 la chiesa medievale resterà aperta al pubblico.

Non solo la possibilità di visitare il gioiello storico, architettonico e culturale costruito nel 1197, ma anche quella di ammirare le opere del giovane artista biscegliese Daniele Di Benedetto.

“Come spesso accade – spiegano da Associazione 21 – abbiamo scelto di aprire la chiesa di Santa Margherita anche in periodi ‘speciali’. Ed eccoci allora per la Festa dei Santi. Da sabato 5 a lunedì 7 è possibile visitare la Chiesa e la mostra di Daniele Di Benedetto. Un’opportunità da non perdere per biscegliesi e turisti”.