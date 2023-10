Rotary Club Bisceglie, si rinnova l’appuntamento con la “Festa della Scuola”

Si rinnova anche quest’anno la “Festa della Scuola”, evento organizzato dal Rotary Club Bisceglie, in collaborazione con Rotaract e Interact, previsto per domenica 1 ottobre, ore 18:30 all’Hotel Salsello.

Nel corso della serata saranno assegnate borse di studio ai migliori diplomati dell’anno scolastico 2022/23 segnalati dalle scuole superiori biscegliesi, ed un riconoscimento a tutti i diplomati con 100 o 100 e lode nell’anno scolastico 2022/23.

Ospite e relatore della serata sarà il Gaetano Scamarcio, Professore Ordinario di Fisica Sperimentale all’Università degli Studi di Bari, componente del comitato ministeriale di esperti del Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027, per la definizione del documento strategico sulle Tecnologie Quantistiche. Già presidente del Distretto tecnologico per la meccatronica MEDIS, coordinatore del dottorato di ricerca in Fisica e direttore della Unità di Bari dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR.