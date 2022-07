Rosso per errore: tra musica e parole, unico appuntamento serale estivo al Giardino Botanico

Le parole di due grandi scrittrici, la voce dirompente di una cantante e le note di un maestro eclettico. “Rosso per errore” è l’appuntamento che unisce esperienze diverse attraverso un linguaggio musicale di alto livello, con Marialuisa Capurso e Adolfo La Volpe, e le letture di Emanuela Perozzi e Mariateresa Bari.

Iniziativa inedita in un luogo speciale della città di Bisceglie, l’unico appuntamento serale di questa estate all’interno del Giardino Botanico Veneziani che accoglierà il prossimo venerdì 22 luglio il suo pubblico al tramonto, all’interno delle aiuole rinate grazie alla volontà e all’impegno di un gruppo di volontari e di cittadini attivi.

L’evento musicale e culturale infatti è pensato come motivo di incontro tra persone che amano la natura e che apprezzano il valore della rinascita di un luogo diventato un polo culturale verde, simbolo di rigenerazione urbana, uno scrigno segreto restituito nelle mani dei suoi cittadini. Per questo, il palcoscenico è quello del grande Pistacchio monumentale, l’albero ultra-centenario dalla folta chioma e il tronco robusto iscritto nella lista degli alberi monumentali della Regione Puglia nel 2019.

Grazie alla direzione artistica dell’associazione culturale Fabulanova in Versus, è l’occasione di vivere un viaggio assoluto: i protagonisti ci faranno conoscere e riflettere con un dialogo su amori a tempo determinato, passioni, relazioni, storie che ti cambiano.

“Vogliamo proporre una innovativa formula di presentazione di opere letterarie a dimostrazione dell’incontrovertibile potere della parola, anzi del suono per l’esattezza”, spiega Antonella Puddu, membro del Comitato tecnico del Giardino Botanico Veneziani e ideatrice di questa serata insieme a Francesca Morelli, “un tema come l’amore ‘sbagliato’, vissuto almeno una volta nella vita praticamente da tutti, viene espresso attraverso uno scambio di versi proposti nei due linguaggi letterari per antonomasia, prosa e poesia, differenti tra loro. Non è però un dialogo, non una domanda e risposta, ma piuttosto due ‘monologhi intimistici’ che trovano fusione approdando nello spazio comune della resilienza, dell’empatia, dove le parole si immergono nella matrice del canto e della musica, per creare sinfonia”. E aggiunge: “La location non è di secondaria importanza perché trattasi di un luogo magico, il Giardino Botanico Santonio Veneziani a Bisceglie dove la natura e l’essere umano si incontrano in un’estasi di bellezza”.

L’associazione di promozione sociale Mosquito, custode del Giardino Botanico Veneziani, insieme all’associazione culturale Fabulanova in Versus sono felici di accogliervi in questa serata unica nel suo genere. Il contributo d’ingresso è destinato al sostegno del progetto Giardino Botanico Veneziani. La prenotazione via telefono è vivamente consigliata: 3703281390 (Antonella).

Il programma della serata avrà inizio alle ore 20, con una visita libera al Giardino. Sipario alle ore 20.30. Musiche di: Marialuisa Capurso e Adolfo La Volpe. Letture tratte da: “Disperati giorni di Gloria, diario tragicomico di una dipendente affettiva” di Emanuela Perozzi, Les Flâneurs edizioni, “Intraverso, spiragli nell’essere” di Mariateresa Bari, Nep Edizioni”.



Con l’introduzione di Antonella Puddu e la moderazione di Francesca Morrelli. La serata si concluderà verso le 23.30.