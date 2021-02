Programmi Tv, “Avanti un altro!” cerca concorrenti / Ecco dove inviare la candidatura

La redazione della trasmissione televisiva Mediaset “Avanti un altro!”, condotta da Paolo Bonolis, cerca concorrenti (esclusivamente maggiorenni) da inserire nelle sezioni Sosia, Nerd, Nobiltà, Magia e Mistero, Cervelloni, Virtuosi, Amanti dei vizi, Star delle TV locali, Inventori, Partecipanti a concorsi di ogni tipo, Fobici, Eterni secondi, Appassionati e studiosi del passato, Cucina dal Mondo.

Per prendere parte ai casting è necessario inviare una mail a avantiunaltro@sdl2005.it o un messaggio WhatsApp al numero 3518714814 specificando la sezione per la quale ci si candida e inserendo i dati anagrafici, il recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv)”.