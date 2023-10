Progetto “I SoGNALIBRI”, ieri la consegna degli attestati a chiusura del progetto

La Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi ha ospitato ieri la cerimonia conclusiva del progetto “I SoGNALIBRI – percorso di avvicinamento alla lettura e alle professioni culturali”. Un appuntamento per gli oltre 130 ragazzi che quest’anno hanno aderito all’iniziativa, nata nell’ambito del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico come progetto di qualificazione della partecipazione dei volontari alla rassegna letteraria.

Insieme alla presidente dell’Associazione Borgo Antico, Alessandra Di Pierro, hanno consegnato gli attestati di partecipazione il presidente di Confindustria Bari e Bat, Sergio Fontana, e la coordinatrice del Club delle imprese per la Cultura di Confindustria Bari e Bat, Maria Laterza. In videocollegamento da Roma, ha preso parte alla cerimonia anche il dirigente dell’Università Luiss “Guido Carli”, Roberto Costantini. Il progetto “I SoGNALIBRI” si avvale infatti della collaborazione di importanti partner, quali in primo luogo l’Università Luiss, che ogni anno assegna ai ragazzi iscritti una borsa di studio per partecipare a una delle Summer School della “Guido Carli” dedicate all’orientamento preuniversitario. Fondamentale anche il sostegno di Confindustria Bari e Bat che, come ogni anno, ha messo a disposizione di tutti i partecipanti un buono-libri. “I SoGNALIBRI” è realizzato grazie alla collaborazione della Fondazione Vincenzo Casillo e con il sostegno del Consiglio Regionale della Regione Puglia.

Destinato principalmente a ragazzi delle scuole medie e superiori – ma è aperto a chiunque abbia passione per la lettura – la nuova edizione de “I SoGNALIBRI” è già ai nastri di partenza con una nuova formula. Nel periodo gennaio-maggio, infatti, prenderà il via nelle scuole del territorio, un ciclo di incontro con l’autore. Il progetto entrerà nel clou nei mesi estivi, da giugno ad agosto, per preparare i ragazzi alla moderazione degli autori nel corso del Festival Libri nel Borgo Antico.

Tutte le info al link https://www.librinelborgoantico.it/i-sognalibri/