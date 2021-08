“Prendi Luna book & more” ospita la scrittrice molfettese Teresa Antonacci

Questa sera, 1 agosto, dalle ore 19.30, la libreria Prendi Luna book & more di Bisceglie, con sede in via Tupputi 1, ospiterà la scrittrice molfettese Teresa Antonacci, che presenterà al pubblico il suo nono romanzo, Quasi, edito dalla casa editrice pugliese Les Flâneurs.

Dopo la morte dell’amatissimo Nicola e il trasferimento nella casa di dodici stanze, a Polignano, alla protagonista del libro, Alina, tocca ricominciare tutto da capo, o quasi. Ormai donna matura e realizzata, che ha fatto pace con il proprio dono – la sindrome di Asperger – dovrà mettere insieme i cocci del passato e provare a costruire una nuova serenità dopo averla rincorsa, raggiunta e ripersa.

Modererà l’incontro il professore Guido Croci. La serata si svolgerà all’aperto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19. Per l’occasione, via Tupputi sarà chiusa alla circolazione. I posti a sedere sono limitati, per cui è richiesta la prenotazione telefonica (080 809 2484).