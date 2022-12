Nuovo videoclip dell’Hdemia musicale Zamar di Bisceglie / VIDEO

L’amore resta il tema più trattato nella musica. Non fa eccezione l’ultimo videoclip dell’Hdemia musicale Zamar di Bisceglie con protagonista Claudia Pedone, giovane e talentuosa allieva della vocal coach Annamaria Carrieri. La ragazza ha eseguito un mash up di due brani “Love in the dark” di Adele e “Another Love” di Tom Odell ed ha interpretato insieme a Giovanni Visentino una storia d’amore ormai conclusa, senza rimpianti e con una prospettiva positiva per il futuro. Anche se non è facile, non ci si dovrebbe pentire di quello che si ha provato in passato, delle emozioni che sono nate e hanno fatto parte di noi, perché anche se la coppia può separarsi: tutte le esperienze sono motivo di crescita personale. Riprese e montaggio sono stati eseguiti da Gioia Taf. Le scene della storia sono state girate alle grotte di Ripalta di Bisceglie.

Il direttore dell’Hdemia Zamar, il Maestro Daniele Lamarca ci tiene che le produzioni o i progetti si svolgono principalmente a Bisceglie, dove ha anche sede la scuola di musica (via XXIV maggio n.88) per valorizzare le bellezze della città, il patrimonio culturale, artistico e naturale. “La nostra città è ricca di arte in tante sfaccettature diverse, a volte sono un po’ nascoste e bisogna solo tirarle fuori, i fondamenti per fare cose grandi, ci sono già. Ogni angolo è un pezzetto di storia e di musica”, afferma.

Ora con il periodo natalizio alle porte, l’hdemia cercherà di dare il suo contributo a diverse iniziative proposte nel centro, facendo suonare diversi suoi membri, per allietare e accompagnare le festività di quest’anno.