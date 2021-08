Musica italiana d’autore protagonista nel concerto della Tienamente Band

È stata una vera e propria festa della musica italiana d’autore, quella che si è svolta lo scorso 6 agosto sulla darsena nord ovest di Bisceglie Approdi sul porto turistico di Bisceglie in occasione del concerto della Tienamente Band, il gruppo biscegliese da 13 anni protagonista di diversi live che hanno reso omaggio alla canzone italiana.

Lo spettacolo è scivolato via alternando aforismi cinematografici, canzoni d’autore e temi di colonne sonore di film di grande successo. Ospite d’eccezione è stata Eliana Losciale (voce e flauto), protagonista assieme a Francesco Rossi (voce e regia), Nico Arcieri (tastiere e percussioni), Alessandro De Cillis (chitarra solista), Mimmo Di Corato (basso) e Tommaso Bombini (batteria).

Tanti i momenti coinvolgenti per il numeroso pubblico presente, non sono mancati quelli emozionanti come il personalissimo omaggio della band ad Antonella Dell’Olio, amica e cantante scomparsa di recente.