Miky Di Corato presenta il suo saggio “La Grande Avventura” a Prendi Luna Book & More

Venerdì 22 febbraio alle 19:30 spazio a un aperitivo con l’autore organizzato dal caffè letterario Prendi Luna book & more in via Ottavio Tupputi n. 15 a Bisceglie.

Ospite della serata Miky Di Corato, scrittore, pubblicista, blogger e responsabile di redazione di Odysseo che presenterà al pubblico il suo saggio “La Grande Avventura (viaggio fra cuore e mente)” – Et/Et Edizioni.

A dialogare con l’autore ci saranno Mina Rutigliano e Carola Ventura.

Ingresso libero su prenotazione al numero 080 809 2484. Per ulteriori informazioni: prendiluna@gmail.com