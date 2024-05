Maggio alle Vecchie Segherie Mastrototaro: ecco il calendario completo di eventi

Annunciato il ricco calendario di appuntamenti delle Vecchie Segherie Mastrototaro per il mese di maggio. Si comincia domani, 3 maggio, alle ore 19 con il Premio Strega 2021 Emanuele Trevi che presenta “La casa del mago” (Ponte alle grazie), moderato da Felice Di Lernia, in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Bisceglie. Domenica 5 maggio le Vecchie Segherie si spostano invece a Trani

all’interno di Palazzo Beltrani, dove, alle ore 18 Carlo Massarini presenta “Vivo dal Vivo 2010-2023” (Rizzoli Lizard) dialogando con Francesco Costantini, in collaborazione con Comune di Trani e Palazzo Beltrani. Il 7 maggio alle ore 19 incontro con Carlo Greppi e “Un uomo di poche parole (Laterza): evento moderato da Maria Bisceglie, in collaborazione con Anpi Bisceglie.

Il 16 maggio alle ore 19.30 Claudia Durastanti presenta “Missitalia” (La Nave di Teseo) con la moderazione di Mariagiovanna Amoruso, in collaborazione con il Circolo dei Lettori. Il 19 maggio alle ore 19 è la volta invece di Guido Catalano che porta alle Segherie lo show “Cosa fanno le femmine in bagno” (Feltrinelli). Il 21 maggio alle ore 19 torna a riunirsi il gruppo di lettura Trucioli a cura di Ilenia Caito sul libro “L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio. Il 22 maggio alle ore 19.30, si svolgerà invece un incontro online con Elena Granata su “Il senso delle donne per la città” (Einaudi) in dialogo con Don Matteo Losapio e Corrado Nicola De Benedittis. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con L’Ordine degli Architetti Bat.

Il 29 maggio ancora una “gita fuori porta”: alle ore 17 Gabriella Genisi presenta “Silvia Spider” (Piemme) moderata da Antonella Filannino, in collaborazione e presso la Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” di Trinitapoli. A concludere il calendario del mese il 30 maggio alle ore 17,30 un incontro a due voci con Gianna Fregonara e Orsola Riva per presentare “Non sparate sulla scuola” ( Solferino). L’evento, in collaborazione con il IV Circolo Didattico Don Pasquale Uva, si terrà all’interno di Carruba Garden a Bisceglie.