Lolita Lobosco, si cercano comparse pugliesi per la seconda stagione della serie Rai

Partono le riprese per la seconda stagione della serie Tv “Le indagini di Lolita Lobosco” prodotta prodotta da BiBi Film tv srl, Zocotoco e Rai Fiction, regia di Luca Miniero. Le riprese inizieranno a partire da fine febbraio 2022 e si svolgeranno tra la Puglia e Roma. La produzione ha avviato i casting per partecipare alla serie.

Si cercano attori e attrici, uomini e donne, tra i 18 e 70 anni residenti in Puglia. I ruoli da ricoprire sono:

Ragazza, 16/25 anni, di origini africane, asiatiche, sudamericane, indiane e/o arabe, bellezza naturale;

Ragazzo, 16/25 anni, bellissimo, con esperienza in campo musicale (ma non è causa di esclusione);

Uomo, 35/45 anni, proveniente dall’Est Europa.

Inoltre si cercano figurazioni speciali:

donne, 25/40 anni, capelli scuri, altezza 170 cm circa, taglia 40/42, esperte runner e/o sub;

uomini, 18/30 anni, origini africane, altezza superiore a 180 cm, con esperienza in campo musicale (ma non è causa di esclusione).

“È possibile inviare la propria candidatura alla mail casting@ozfilm.it scrivendo nell’oggetto LOLITA 2 – specifica la OZ Film -. La mail deve contenere solo due foto, primo piano e figura intera, no occhiali da sole o foto di gruppo, scattate al momento dell’invio”.

Per i ruoli è obbligatorio inviare un piccolo video di presentazione fatto anche con lo smartphone (in allegato alla mail o con link scaricabile), cv artistico ed eventuali contatti agenzia. Sono inoltre obbligatori, per tutte le candidature, recapiti telefonici, e informazioni precise su altezza, età e residenza. La ricerca per comparse e minori sarà avviata nelle prossime settimane.