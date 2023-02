Lo Showville di Bari ospita “E’ nata una star” della Compagnia Fagipamafra / DETTAGLI

La compagnia teatrale Fagipamafra torna in scena con uno spettacolo che già tanto successo ha riscosso la scorsa estate al Teatro Mediterraneo: “È nata una star – il musical”, liberamente ispirato dal film “A star is born” approda sul palco dello Showville a Bari venerdì 3 febbraio alle 20:30 (uscita 13A Bari-Mungivacca – Via Mario Giannini n. 9 a Bari).

Pochissimi i posti ancora a disposizione.

Tra gli interpreti Luciana Negroponte e Omar Girasa vestiranno i panni dei due protagonisti che sapranno emozionare il pubblico. Ma tutto il cast saprà raccontare le emozioni di amore, paura, insicurezza, passione, desiderio con l’intensa musica scritta da Lady Gaga e i testi tratti dal film e arricchiti da dialoghi sull’amore realizzati da Fabiano Di Lecce e Luciana Negroponte.

Il tutto arricchito da coreografie mozzafiato create da Maria Bombini.

Per informazioni: sede Fagipamafra in via Pasubio n. 12.