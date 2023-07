“Lettura e Arte allo Sporting Club”, la seconda edizione in archivio con un bilancio positivo

È terminata con gli unanimi consensi di pubblico, addetti ai lavori e degli stessi autori e musicisti la seconda edizione di “Lettura e Arte allo Sporting Club”, rassegna culturale andata in scena da giovedì 6 a domenica 9 luglio negli ambienti dello storico circolo biscegliese di Via del Carro. Patrocinato dall’Amministrazione Comunale, l’evento ha rappresentato una delle iniziative di punta della 47esima stagione estiva dello Sporting Club ed ha fatto registrare un numero considerevole di presenze in ognuna delle quattro giornate.

Merito di un programma variegato e di alto spessore, in cui le presentazioni dei libri (oltre trenta) nelle tre location predisposte si sono alternate con affascinanti intermezzi musicali a cura dei virtuosi interpreti dell’Accademia e della Fondazione “Biagio Abbate”.