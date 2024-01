Leonardo Romanelli a Bisceglie presenta il suo compendio “Fluire il segreto della felicità”

Oggi, 19 gennaio alle ore 19.30, il caffè letterario Prendi Luna book & more in collaborazione con lo Spazio Olistico 6.2 Equilibrio e Benessere ospita Leonardo Romanelli che presenta “Fluire il segreto della felicità” in compagnia di Francesca Rossi.

“Fluire il segreto della felicità” è un compendio di esperienze personali, ricerca, teorie antiche e moderne e filosofia sul concetto di felicità, che non è un’emozione ma uno dei flussi spontanei dell’essere. Partendo dall’etimologia delle parole protagoniste, Romanelli dà al lettore una nuova chiave di lettura: termini e concetti come Wu Wei e Sumi-e svelano la loro essenza più segreta. Un saggio ricco di spunti e curiosità per imparare a raccontare e a raccontarsi la felicità.

Classe 1973, Leonardo Romanelli è nato a Cerignola e vive a San Ferdinando di Puglia. Amante della lettura e della scrittura, della natura e dei viaggi – insegue l’obiettivo di conoscere altre culture e nuovi luoghi nel mondo. La meditazione e l’handpan sono i suoi compagni di strada.

Ingresso su prenotazione (0808092484/ 3802938357).