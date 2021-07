L’autore televisivo Nicola Brunialti presenta a Bisceglie “Un’estate mostruosa”

La libreria Prendi Luna Book & More di Bisceglie presenta oggi, 10 luglio a partire dalle ore 19.30, il secondo appuntamento della II edizione di “PRENDI un romanzo al chiar di LUNA”, rassegna letteraria a cura di Malusa Kosgran, che ospita autori e autrici di fama nazionale durante tutto il mese di luglio. Il secondo ospite atteso è lo scrittore e autore televisivo Nicola Brunialti, con il libro per ragazzi “Un’estate mostruosa” – Edizioni Lapis. Modererà l’incontro la professoressa Grazia Amoruso.

Dopo i successi delle serate del 24 giugno e del 4 luglio, via Tupputi torna a popolarsi di una platea di lettori, ma anche di gente di passaggio e turisti, per una puntata dedicata interamente ai giovani, con un ospite speciale. L’autore romano Brunialti, celebre per aver lavorato per diversi anni come pubblicitario, realizzando alcune importanti campagne nazionali per Lavazza, Tim, Alitalia, e per i testi dei programmi televisivi di Paolo Bonolis come “Chi ha incastrato Peter Pan?” e “Ciao Darwin”, vanta anche la pubblicazione di svariati libri per ragazzi, tra cui “Alicia faccia di mostro” e “Doctor Darkweb”, e per adulti, come “Il paradiso alla fine del mondo”. Egli ha, inoltre, curato uno spettacolo teatrale con Simone Cristicchi e, sempre con il cantautore romano, il testo della canzone “Abbi cura di me”.

“Un’estate mostruosa” è il titolo del suo nuovo libro per ragazzi, indicato a partire dai 9 anni d’età: ci sono estati in cui ne succedono di tutti i colori, in cui facciamo amicizie che dureranno per sempre e tutto d’un tratto ci accorgiamo d’essere cresciuti. I gemelli Hans e Greta trascorrono le vacanze al campeggio di Edelweiss per ragazze e ragazzi fino a 12 anni di età. Tutti sanno che i ragazzi dell’ultimo anno sono destinati a vivere eventi straordinari, e i due fratelli, alla vigilia del loro dodicesimo compleanno, muoiono dalla voglia di scoprire che cosa accadrà loro. Tutto potevano immaginare, ma non di crescere a dismisura e trasformarsi in giganti alti tre metri. Sulla loro scomparsa cala il mistero. I due fratelli, impauriti, dapprima si chiudono in tenda per non essere visti, poi si nascondono in una grotta di montagna. Lentamente, iniziano, però, a scoprire i vantaggi del loro nuovo corpo.

Con questo romanzo, “Zio Nicolone”, nomignolo dato dai suoi lettori affezionati, conferma ancora una volta la sua capacità di affrontare temi importanti e delicati, che interessano bambini e ragazzi nella loro fase più sensibile, quella della crescita, attraverso storie fantastiche e divertenti.

Le serate d’autore si svolgeranno all’aperto, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19: per l’occasione, via Tupputi sarà chiusa al traffico.