La poetessa biscegliese Graziella De Cillis presenta il suo libro d’esordio “Maree”

Giovedì 24 giugno, a partire dalle ore 19.30, la poetessa biscegliese Graziella De Cillis presenterà il suo libro d’esordio dal titolo “Maree”, della casa editrice Pagine, all’esterno della libreria Prendi Luna Book & More. A moderare l’incontro, il regista e giornalista Francesco Sinigaglia.

“Graziella ritrae la bellezza del mare del Sud e completa l’esperienza dei sensi con delle meravigliose fotografie che lei stessa ha scattato a dimostrazione di quanto la poesia trovi viva sorgente nella natura”, scrive Francesco Sinigaglia. “In questa raccolta è racchiuso del talento vero; le sequenze di versi planano fra l’amore e la psiche, sdraiano il lettore in campi di ginestra e si donano naturalmente”.

Graziella De Cillis nasce a Milano nel 1964, ma risiede a Bisceglie dal 1970; dopo un periodo di pausa, negli ultimi anni incrementa la propria produzione letteraria approcciandosi a scritti spesso autobiografici, prediligendo la poesia introspettiva ed ermetica. La De Cillis ha, inoltre, vinto svariati concorsi tematici a livello nazionale, come il concorso letterario nazionale “Briciole di Poesia” e annovera pubblicazioni in antologie di poeti contemporanei.

L’evento si svolgerà all’aperto nel pieno rispetto delle norme anticovid19; per l’occasione, via Tupputi resterà chiusa al traffico. I posti a sedere sono limitati, pertanto la prenotazione è obbligatoria: per info contattare il numero 080 809 2484 oppure l’indirizzo di posta elettronica prendiluna@gmail.com.