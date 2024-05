La Chiesa di Santa Magherita ospita il “Concerto Emozionale a Lume di Candela”

La magia delle colonne sonore più emozionanti si fonderà con l’intimità e il calore delle candele in una serata indimenticabile. L’associazione I FIATI annuncia il “Concerto Emozionale a Lume di Candela“, un evento unico nel suo genere che si terrà il 12 maggio alle ore 19:30 presso la storica Chiesa Santa Margherita a Bisceglie unendo bellezza musicale ed architettonica in nuovo spettacolo in zona.

Ad esibirsi il Quartetto d’archi dell’Orchestra della Provincia Bat, che darà modo agli ospiti di essere trasportati in un viaggio attraverso le più grandi colonne sonore della storia del cinema e della musica, riscoprendo la potenza evocativa e le emozioni che solo la musica sa trasmettere. Il tutto in una cornice resa ancor più suggestiva dall’illuminazione a candela, che promette di creare un’atmosfera intima e avvolgente.

La scelta della Chiesa Santa Margherita come luogo per questo evento non è casuale. Questa location situata nel cuore di Bisceglie sulla Strada Santa Margherita, non solo offre un’acustica eccezionale, ma con il suo fascino storico e la sua bellezza architettonica, contribuisce a creare un’esperienza sensoriale completa, che collega il suono all’atmosfera, trasformando un semplice concerto in un’esperienza indimenticabile.

I biglietti, disponibili al costo di 15,00 €, possono essere acquistati online al link https://oooh.events/evento/concerto-a-lume-di-candela-biglietti/

Per Ulteriori Informazioni si può scrivere alle pagine social Facebook ed Instagram Orchestra Provincia BAT o Associazione 21 oppure al numero 3454951726.