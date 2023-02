La biscegliese Daniela Ricchiuti all’esordio letteraio con “Non ti scordar di me”

Domenica 26 febbraio alle ore 17.30, la libreria Prendi Luna book & more ospita Daniela Ricchiuti, autrice biscegliese al suo esordio letterario: “Non ti scordar di me” (Book Sprint) in compagnia del professor Tommaso Amato.

La protagonista della storia è Viviana, una donna divisa da una lotta interiore che la spinge ad affrontare una scelta importante: il suo matrimonio o un amore giovanile. Il verbo amare è difficile da coniugare: il passato non è semplice, il presente non è indicativo e il futuro condizionale.

Ingresso libero con o senza prenotazione telefonica (080 809 2484).