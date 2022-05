Kaufman Scritture Creative, aperte iscrizioni al corso di fotografia di Francesco Faraci

Sono ancora aperte le iscrizioni per “Un’infinita compressione precede lo scoppio” il corso di narrazione fotografica che Francesco Faraci, ospite del Cineclub Canudo, terrà a Bisceglie dal 20 al 22 maggio. La tre giorni fa parte di Kaufman Scritture Creative, progetto itinerante che propone, avvalendosi della collaborazione di vari esperti, corsi finalizzati all’apprendimento di tecniche di narrazione attraverso tutti i media disponibili: arte, fotografia, musica, scrittura.

Obiettivo del corso tenuto da Faraci sarà quello di acquisire le regole fondamentali della street photography: i partecipanti impareranno, nelle venti ore del corso, a usare la macchina fotografica come se fosse una penna con la quale raccontare storie, emozioni e sensazioni. Proprio per questo motivo, le lezioni non si svolgeranno in un luogo ben preciso: saranno proprio le strade di Bisceglie i luoghi in cui gli aspiranti fotografi impareranno l’arte dello scatto.

«Non importa», afferma il fotografo, «quale macchina fotografica usiamo, quale focale abbiamo a nostra disposizione, ciò che veramente importa in fotografia è la capacità di “sentire” gli odori, i suoni e gli umori del territorio che solchiamo, qualunque esso sia. Uno scatto che possiamo definire “buono” ha luogo nel gesto, ma prima, attraverso una serie di esercizi di immaginazione e immedesimazione».

Palermitano, classe 1983, nella sua ricca carriera Francesco Faraci ha sempre cercato di coniugare le sue due passioni: il racconto e la fotografia. Oltre a collaborazioni con varie testate giornalistiche nazionali e internazionali (The Guardian, Time, Repubblica, Espresso, Vice), Faraci può vantare la pubblicazione di un album fotografico (Malacarne – Kids come first) e un romanzo (Nella pelle sbagliata); nella sua carriera ha inoltre collaborato con artisti del calibro di Jovanotti (del cui Jova Beach Party ha curato il libro ufficiale) e Achille Lauro (per cui ha realizzato il videoclip del singolo Solo noi).

È possibile ricevere maggiori informazioni sul corso e prenotare la propria partecipazione all’indirizzo email info@kaufmanscritturecreative.it; in alternativa è possibile contattare i numeri 349 163 6474, 339 718 5020 oppure 349 653 7816.