In Canto del Natale, torna il concerto nella Cattedrale di Bisceglie

Sarà la basilica Concattedrale di San Pietro Apostolo la cornice del concerto “In Canto del Natale”. L’evento è previsto per il 2 gennaio, ore 20.30 a Bisceglie.

L’appuntamento, giunto alla VI edizione, nasce da una idea del dott. Tommaso Fontana, grande appassionato di musica e cultore di storia, che propone alla comunità un concerto di assoluto prestigio. «Ormai In Canto del Natale è certamente una tradizione che si rinnova – sottolinea il dott. Fontana, presidente del Centro Studi Biscegliese – abbiamo atteso un anno per poter levare preghiere in forma di musica sublime a chi ci protegge, speriamo sia di buon auspicio per il 2022».

Il concerto è patrocinato dal Comune di Bisceglie, in collaborazione con Centro Studi Biscegliese, Basilica Cattedrale San Pietro, AVIS Bisceglie, Sinestesie Mediterranee, Confcommercio Bisceglie, MercatinCittà Confcommercio, Il Biscegliese.

Sarà la Red Shoes Women Orchestra ad esibirsi. L’ensemble d’eccezione sarà diretto da Dominga Damato. L’orchestra, tutta al femminile, nata proprio da un’idea del noto Maestro rutiglianese, unisce professioniste e studentesse dei licei musicali di Puglia che si esibisconoindossando scarpe rosse come simbolo forte per dare voce alle donne. Con la voce della solista, il soprano Enza Carenza, la Red Shoes Women Orchestra proporrà un programma eterogeneo dalle “Ave Maria” più famose, come quelle diFranz Schubert, Vladimir Vavilov e Astor Piazzolla, a brani sacri celebri, come la “Pastorale” di Arcangelo Corelli, sino a quelli più squisitamente natalizi, in un emozionante medley, per chiudere con il classico dei classici, Bianco Natale,in linea con l’atmosfera di questi giorni.

Durante il concerto poi il vescovo S. E. arcivescovo Leonardo D’Ascenzo, il sindaco della città di Bisceglie, Angelantonio Angarano e il maestro Dominga Damato deporranno fiori, in segno di omaggio e devozione, all’altare della Madonna Addolorata in Cattedrale, basilica mariana, a cui il concerto è dedicato.

Il concerto è gratuito con posti contingentati, per accedervi è obbligatorio il Green pass valido e indossare la mascherina FFP2, secondo le ultime disposizioni governative.