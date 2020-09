Impazza la #sospiroexperience: il dolce biscegliese ispira pizze, panini e gioielli / FOTO

È grande l’interesse creatosi attorno alla #sospiroexperience, nuovissimo progetto presentato dall’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi. “L’iniziativa”, spiega Sergio Salerno, direttore e responsabile marketing del progetto Sospiro di Bisceglie, “è aperta a tutti ed è un monito per coinvolgere ed invitare tutti, piccoli e grandi, affinché si possa fornire un alto livello di esperienza turistica e rafforzare quella identitaria di Bisceglie come Città del Sospiro”. L’idea è quella di cominciare a sperimentare, in campo gastronomico e non solo, attorno all’idea del dolce tipico di Bisceglie.

Se “Botanicals & Co2” ha presentato “Bastaldo”, l’amaro autoctono la cui ricetta risale agli anni ’70 per un piacevole fine pasto con l’immancabile sospiro, la Baguetterie, dal canto suo, con il suo “SospirBun” (dove Bun sta per Buono), ha ideato un panino a forma di sospiro farcito con prodotti tipici del territorio (al suo interno: polpo flambè, rucola, cipolla di Acquaviva caramellata presidio slow food, caciocavallo impiccato). Pizzeria Galileo ha proposto invece la sua pizza Sospiro, realizzata con ingredienti semplici ma ben bilanciati e caratterizzata da una forma “sospirosa” (farcita con pomodoro, mozzarella, punte di pomodoro secco e stracciatella di Andria).

Ma il sospiro non ha ispirato solo gli chef e i barmen della città. Il pittore Maurizio Todisco ha infatti realizzato “Sospiri su tela”, opere in olio che comunicano passione e amore verso la propria terra. I suoi due dipinti sono un omaggio al papà pasticciere e ad un poema dantesco sul sospiro. Un pendente con la forma tipica del dolce biscegliese è stato invece realizzato dalla Gioielleria Ottica Todisco, con la preziosa collaborazione degli artigiani di Solara. Infine il “Sospiro Supreme” in ceramica, realizzato della studentessa e artista Valeria Cursano, è stato presentato all’Accademia di Belle Arti di Bari come elaborato finale della Tesi di Laurea.

Dal prossimo mese sarà inaugurata la piattaforma digitale dove si potranno acquistare ed ammirare le opere in una galleria virtuale. Per contatti su come partecipare al progetto e per rimanere sempre aggiornamenti, si invita a consultare la pagina Facebook/Instagram “Sospiro di Bisceglie” e/o “Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi”, o inviare una mail a sospiro@sospiro.info.