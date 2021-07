“Il Re Leone Story”, nuovo lavoro teatrale della Compagnia Fagipamafra / DETTAGLI

Ancora un lavoro da portare in scena per la Compagnia teatrale biscegliese Fagipamafra diretta da Fabiano Di Lecce: lunedì 12 luglio – start 20:30 – al Teatro Mediterraneo di Bisceglie andrà in scena “Il Re Leone Story”.

Patrocinato dal Comune di Bisceglie, il lavoro artistico è un altro segnale della grande ripartenza culturale del mondo del teatro: “Che sia davvero segno di rinascita e ripartenza dopo un lungo ed estenuante periodo di stasi. L’auspicio è che non ci si fermi più”, sottolinea Di Lecce.

La rappresentazione vedrà il debutto assoluto di un nuovo interprete maschile: Angelo Mastrototaro che interpreterà Mufasa e Simba. Tra gli altri interpreti Angelica Curci, Lorenzo Colangelo, Jacopo Dimonte, Anna Maria De Ceglia, Giulia Todisco, Anna Rosa Passaquindici, Mauro Tedeschi, Marina Di Bitetto, Federica Di Leo, Noemi Gramegna, Roberta Pizzi, Francesco Rana, Elisabetta Sinigaglia, Valentina Maffei, Andrea Altomare, Aurora Lopopolo, Gaia Tersa De Pasquale, Lara Chiara Proscia, Anita Giada Carniola e Angelica Rosaria Dell’Orco.

L’idea è di Fabiano Di Lecce. Vocal coach Luciana Negroponte, coreografie a cura di Gianluca Minervini, designer scene Simone Sinesi, scenografia curata da La rosa blu di Carmela Ruggieri. Make up artist Rita Torchetti, hair stylist Angela Moio, foto Vito Frisari, riprese video Girolamo Di Benedetto, audio e luci Moschetta Service. Special guest: Gospel Choir. Regia di Fabiano Di Lecce.

Prevendita attiva presso la sede dell’associazione in via Pasubio n. 12 e in via Aldo Moro n. 38 (Iannelli Preziosi).