Il duo Parisi–Maiorca nel concerto matinée a Palazzo Vives Frisari

Nuovo appuntamento della programmazione concertistica promossa dall’associazione Auditorium in matinée presso Palazzo Vives Frisari a Bisceglie. Domenica 12 dicembre, alle ore 10.45, gli ambienti della storica dimora nobiliare nel centro storico biscegliese ospiteranno l’esibizione del duo formato da Lorenzo Parisi (violino) e Giuseppe Maiorca (pianoforte). I due musicisti eseguiranno musiche di Elgar, Brahms, Grieg e Gardel.

Quello fra Parisi e Maiorca è un connubio artistico in piedi da oltre trent’anni e che li vede protagonisti di concerti in molte città sia italiane sia estere. Il progetto presentato a Palazzo Vives Frisari è denominato “Concerto a Menù”: si tratta di una scelta di brani o di segmenti di brani molto famosi, a comporre una specie di lista di “piatti” musicali (primi, secondi, sorbetti e dolci) che aspira ad offrire una prospettiva di ascolto originale in grado di spaziare con maggiore libertà fra capolavori musicali di tutti i tempi. Ciò che avviene abitualmente per il repertorio operistico, in questa occasione viene affidato al repertorio cameristico per violino e pianoforte. Nel dettaglio, il “menù” prevede i Primi (un tris di primi movimenti di Sonata), i Secondi (due Romanze, con l’intermezzo di un Sorbetto) ed i Dessert (due Scherzi per lasciare negli ascoltatori un dolce ricordo del concerto).

E’ possibile prenotare inviando una mail ad: associazioneauditorium@hotmail.com. Costo del biglietto al botteghino di Palazzo Vives Frisari: € 5,00 (ridotto € 2,00).