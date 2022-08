Il Borgo delle Meraviglie: ecco il laboratorio per bambini “Pittura in Musica” / INFO

Sabato 20 agosto, dalle 18.30 alle ore 19.30, si svolgerà in Piazza Duomo, in occasione dell’iniziativa Il Borgo delle Meraviglie, promossa da Associazione “Borgo Antico”, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, il laboratorio per bambini intitolato “Pittura in Musica”.

«Arte in Piazza è un progetto pensato e realizzato per la mia città e articolato in laboratori sempre nuovi, con l’obiettivo di creare arte a cielo aperto regalando ai bimbi la libertà di muoversi in uno scenario storico meraviglioso come quello del borgo antico biscegliese», spiega Lucrezia Mastrapasqua, illustratrice che cura il laboratorio.

Il progetto, avviato insieme all’educatrice Barbara Valente, offre possibilità di gioco, creazione, confronto e condivisione sociale. Sabato prossimo, infatti, i giovanissimi partecipanti potranno dipingere a ritmo di musica. I pennelli si trasformeranno in bacchette, i bimbi diventeranno direttori d’orchestra e il telo bianco sarà la loro partitura da riempire di note e colori.

Per partecipare è necessario prenotarsi presso l’associazione Borgo Antico (via Cardinale dell’Olio, 66) o chiamando il numero 3926012185.