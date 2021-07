Festival della Musica Bisceglie: successo per la seconda edizione

La seconda edizione del “Festival della Musica”, organizzato dal movimento Bisceglie Illuminata, si è svolta domenica 18 luglio, nella suggestiva cornice del Teatro Mediterraneo di Bisceglie.

Anche per questa edizione, numerosa è stata la partecipazione di musicisti classici e di musica leggera. Quest’anno, in particolare, il concorso svoltosi domenica ha visto due giovani e talentuosi vincitori: Martina Farinola, accompagnata alla chitarra da Walter Lanotte, si è esibita con la canzone “Yer Blues” dei “The Dirty Mac”, aggiudicandosi il primo posto all’interno della categoria di musica leggera; primo della categoria di musica classica Andrea Rizzi, con la sua performance tratta dal “Preludio e Allegro” di Pugnani-Kreisler, accompagnato dai maestri Donatella Milella al violoncello, Clelia Sguera al violino e Vito Liturri al pianoforte.

Ciò dimostra come Bisceglie sia un vivaio di giovani talenti che hanno voglia di mettersi alla prova, ma non solo: il Festival ha anche rappresentato un momento fondamentale per rilanciare la nostra città, in ambito culturale e del turismo locale.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa – ha dichiarato il presidente del movimento Bisceglie Illuminata, Alberto De Toma – in particolare i musicisti che hanno contribuito in maniera diretta alla realizzazione di questo evento. Del resto la musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme“.