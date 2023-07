Famifare e Musicaingioco in concerto per solidarietà e beneficenza

Nel cartellone della programmazione estiva biscegliese spazio anche alla musica: domenica 23 luglio si esibiranno in concerto l’orchestra e il coro “FaMiFaRe” diretti dal Maestro Domenico De Musso e dagli interpreti di “MusicaInGioco” diretti dal Maestro Andrea Gargiulo.

Location dell’evento sarà il piazzale della Basilica di san Giuseppe all’interno di Universo Salute Opera Don Uva di Bisceglie. Ingresso alle 20:30, start alle 21:00.

Le due orchestre si esibiranno per la seconda edizione del concerto “Orchestre unite per l’Aipd”(Associazione Italiana Persone Down) patrocinato dal Comune di Bisceglie. L’associazione “MusicaInGioco” contribuisce donando lezioni e strumenti musicali a ragazzi in aria di disagio socio-economico e culturale o con disturbi dell’apprendimento e in Puglia ha già dato la possibilità a quasi 3000 ragazzi di vivere la bellezza della musica.

Parte del ricavato della serata verrà donato in beneficenza alla sede barese dell’associazione “Aipd”.

Articolo a cura di Simone Cesare Mastrodonato