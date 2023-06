Fagipamafra, il ricordo di Raffaella Carrà in una serata tra varietà e messaggi sempre attuali

La soddisfazione del super ospite, Enzo Paolo Turchi, che ha annuito e applaudito in segno di larga approvazione, un Teatro Mediterraneo gremito in ogni ordine di posti, un’attenzione e un coinvolgimento del pubblico sempre alti hanno denotato, domenica 18 giugno, due situazioni rilevanti e inconfutabili: il grande amore che il Belpaese ha nei confronti di Raffalla Carrà e l’intuizione, ennesima e brillante, di Fabiano Di Lecce, direttore artistico della Compagnia Fagipamafra, di tributare alla Regina delle showgirl italiane uno spettacolo celebrativo dei suoi 80 anni.

Con “80 voglia di te – Raffaella Carrà” la compagnia teatrale guidata da Di Lecce ha messo in scena le sigle più note, le indimenticabili canzoni, gli spettacolo di varietà della Raffa nazionale tra il leggero e il profondo soprattutto se si considera il periodo storico in cui veniva diffusi in tv. Testi ora più scanzonati, ora più intimi che sottolineavano l’importanza dell’indipendenza e della libertà dei costumi, soprattutto per le donne, palesata talvolta con malizia ma mai con volgarità.

Il valore vocale aggiunto di Luciana Negroponte, vocal coach della Compagnia, ha reso ancora più penetrante la carica emotiva di una serata tra l’amarcord e il party di inizio estate, una profondità vocale impeccabile e ricalcante la grande abilità scenico-artistica della stessa Raffaella. Performance impreziosite dal corpo di ballo guidato dalla coreografa Maria Bombini e composto da Maria Anna De Ceglia, Stefania Povia, Sofia Caldarola, Gabriella De Pasquale, Sofia Greco, Valerio Zingarelli, Alessandro Catino, Giovanni Addati, Nicolò Provino e, menzione straordinaria per l’incredibile capacità interpretativa, di immersione attoriale, di bravura tecnico-emotiva di Pietro Cassanelli nel ruolo di Drag.

Ciascuna performance artistica è stata introdotta e presentata analiticamente da Leonardo Tatoli, Pasqua Valente, Isa Ciccolella, Mariagrazia Rutigliano. Fabiano Di Lecce è stato il conduttore della serata introdotta con una ouverture dei brani più celebri della compianta Raffaella Carrà realizzata dalla Banda di Bisceglie diretta dal Maestro Nicola Parisi.

Meritano una evidente sottolineatura speciale le presenze di Save the Children, organizzazione tanto cara alla showgirl, e del coro dei piccoli allievi della Compagnia Fagipamafra.

A inizio serata ha tenuto a ringraziare la Compagnia e il pubblico accorso il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.