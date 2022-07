Eterna Presenza, gli allievi della New Dance rendono omaggio ad Antonio Caggianelli

Resta ancora vivo nei cuori di tutti il ricordo di Antonio Caggianelli, il ballerino biscegliese morto lo scorso 16 ottobre a Riad in un incidente d’auto. A quasi un anno dalla scomparsa, la scuola di danza biscegliese New Dance Academy onorerà la memoria del danzatore con una performance a lui dedicata. “Eterna Presenza” – questo l’evocativo titolo scelto per la serata – verrà messo in scena questa sera alle 21; location dell’esibizione sarà l’Anfiteatro Mediterraneo.

Diretti da Grazia Di Pinto, renderanno il loro tributo alla giovane promessa della danza quaranta ballerini, in gran parte della New Dance, ma in parte provenienti dalle accademie I Care Danza e Fitness di San Ferdinando di Puglia e Ars Nova di Bari, le scuole in cui lo stesso Antonio Caggianelli aveva contribuito a formare le nuove leve della danza. A impreziosire la performance coreutica, l’esibizione canora di Vanna Sasso e Michela de Nozza, insegnanti della Nuova Accademia Orfeo e amiche personali di Caggianelli, e la voce di Franco Carriera, che reciterà una poesia di Natale Buonarota.

«Antonio Caggianelli», si legge nella nota stampa della New Dance, «traccia il vigoroso solco della sua inquieta ricerca di danzatore e coreografo ed è sempre con noi. Nel buio della platea, lo vedi ancora inseguire con trepidazione i movimenti dei danzatori, con una visione complessiva e alta del lavoro coreografico, curandone minuziosamente regia, costumi e luci. Lo vedi ancora inseguire la perfezione di un mondo che ora gli appartiene e che non lo separa dalla gente, dall’anfiteatro in cui si è sempre esibito e in cui ha sempre presentato i suoi spettacoli, che attende e chiama a gran voce la dedica del suo nome; e, infine, dalla Eterna Presenza, che mette a nudo il sogno antico, pienamente realizzato, di essere farfalla leggera ed eterea ad uno stacco d’ali dall’assoluto.»