Emergenza Ucraina: a Bisceglie conversazione con il portavoce UNICEF Iacomini

Questa sera, 29 aprile alle ore 20 al Circolo Unione, il Rotary Club Bisceglie organizza una conversazione con Andrea Iacomini, portavoce nazionale dell’UNICEF, sul tema “Emergenza Ucraina: bambine e bambini in cerca di futuro“.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Rotaract Club Bisceglie e l’Associazione Borgo Antico.

L’emergenza in Ucraina si fa sempre più drammatica, con l’aumentare dei giorni di guerra. I più colpiti sono certamente i bambini, costretti a lasciare le loro case, i loro papà e spesso le loro famiglie per andare alla ricerca di un futuro lontano dalle bombe. Alcuni raggiungono zie o altri parenti che già vivono in diversi paesi europei, molti altri sono in condizioni estremamente precarie negli accampamenti o ancora nelle città colpite dai bombardamenti, altri ancora fuggono da soli, senza essere accompagnati.

Di questa emergenza parlerà con Andrea Iacomini, portavoce nazionale dell’UNICEF, che ha accettato l’invito del Rotary Club Bisceglie e che, durante le mattinate di venerdì 29 e sabato 30, sarà anche presso il Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie e l’ITIS “Jannuzzi” di Andria.

Ascolteremo inoltre le testimonianze di volontari impegnati in prima linea nel soccorso alle bambine e ai bambini in fuga dalla guerra.

L’ingresso in sala è libero, nel rispetto delle normative anti-covid, fino ad esaurimento dei posti disponibili.