Corretta alimentazione e riduzione spreco, Rotary presenta progetto con le scuole

Nell’ambito delle sette aree di intervento del Rotary club, con il Service “Nutrire ed Educare nel contrasto allo spreco alimentare”, l’associazione biscegliese si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della corretta alimentazione, della necessità di prevenire le malattie adottando un adeguato stile di vita per aumentare la conoscenza degli studenti e delle loro famiglie sull’obesità, senza trascurare il fenomeno dello spreco alimentare e sulle azioni per ridurlo.

Tali progetti, finalizzati a creare una futura comunità consapevole dei propri limiti e delle opportunità offerte dai comportamenti corretti, si traducono spesso in efficaci azioni di formazione e informazione che coinvolgono le Istituzioni Scolastiche.

In tale ottica il Rotary club di Bisceglie, guidato da Francesco Dente, ha aderito al Service rivolgendo tale azione di servizio alla Scuola Secondaria di 1° grado Riccardo Monterisi, alla Scuola Primaria IV° Circolo Don Pasquale Uva, alla Scuola Primaria II° Circolo Prof. Vincenzo Caputi, con le quali è stato elaborato un progetto di Economia Circolare con la partecipazione di oltre 700 studenti dei vari Istituti coinvolti.

L’evento conclusivo del progetto è fissato per oggi, mercoledì 24 maggio alle 17 presso il IV° Circolo Didattico “Don Pasquale Uva” – Plesso Sergio Cosmai in Via Carrara Reddito n. 22. L’iniziativa si avvale del patrocinio Istituzionale del Comune di Bisceglie.