CompagniAurea, nasce il Gruppo di Lettura “Leggerezza” / DETTAGLI

La CompagniAurea, diretta da Francesco Sinigaglia, avvia la costituzione di un gruppo di lettura dal nome “Leggerezza”, finalizzato a promuovere il valore dei libri come strumento di crescita e formazione, oltre che per condividere un’esperienza nuova e stimolante che intende porre al centro la persona che legge.

I partecipanti, che si riuniranno in incontri serali di sessanta minuti con cadenza settimanale da dicembre 2023, partendo dalla lettura di gruppo, renderanno il momento di approfondimento un esercizio corale e condiviso, ed esprimeranno, durante ogni appuntamento, il proprio libero punto di vista su quanto è stato letto: sarà possibile annotare sensazioni, parole chiave, riportare esperienze personali o letterarie pregresse, raccontare le proprie emozioni. Si tratta di un modo nuovo per conoscersi, attraverso i libri, per fare amicizia con gli altri e con la lettura, in un mondo che spesso predilige la velocità e l’individualità.

Modererà gli incontri il professor Antonio Pasquale, conducendo il gruppo verso un dialogo relativo alle pagine che di volta in volta saranno spunto di argomentazione. Il gruppo sarà aperto a partecipanti dai diciotto anni in su, e a chi, in generale, abbia voglia di approfondire argomenti di attualità, percorrendo un cammino dentro se stesso, approcciandosi a un “gruppo di lettura” anche per la prima volta.

La CompagniAurea propone un’altra esperienza culturale volta a incoraggiare un avvicinamento ai libri, di concerto ai già avviati incontri di teatro per tutte le età, finalizzati a offrire a tutti un’occasione popolare di partecipazione, con l’obiettivo di scoprirsi parte preziosa di una comunità: «Ognuno, almeno una volta nella vita, dovrebbe provare l’esperienza del teatro», sostiene l’associazione.