Club per Unesco di Bisceglie partecipa alla Mostra “Salviamo il Mare e l’Ecosistema”

Il Club per l’Unesco di Bisceglie per il Decennio del Mare 2021 – 2030, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, partecipa alla mostra “Salviamo il Mare e l’Ecosistema”, organizzata e curata da Massimo Diodati, pesidente di “Noi che l’arte” in collaborazione di e-Campus Università di Bari.

La mostra, che si terrà dal 17 al 23 aprile, visitabile presso il Salone Terminal Crociere dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale Porto di Bari, è inserita nella Settimana Blu 2023 lanciata in Puglia dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia, l’Ufficio scolastico regionale e la Direzione Marittima di Bari, in relazione all’art. 52 del D.lgs. 171/2005 di istituzione della Giornata del mare e della cultura marinara.

Il Club per l’Unesco di Bisceglie è rappresentato da Opere fuori concorso del Presidente Pina Catino e del Presidente della Commissione Pubbliche Relazioni Arti Vivive del club, il prof. Angelo Perrini.

Inoltre, al fine di promuovere la partecipazione attiva degli studenti, nelle scorse settimane è stato indetto anche un concorso a premi rivolto a tutte le scuole per celebrare il valore del mare attraverso video, elaborati in prosa o in versi e prodotti figurativi. Ampia la partecipazione delle scuole con oltre un centinaio di candidature che saranno al vaglio della Commissione di valutazione composta da Regione Puglia, USR Puglia e Direzione Marittima di Bari.