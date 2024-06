La fumettista Vaga ospite a Bisceglie con DOG: opera vincitrice del Lucca Project Contest

Un nuovo imperdibile momento di approfondimento sul fumetto italiano contemporaneo a Bisceglie per l’ultimo evento in programma prima dell’attesissimo appuntamento con il festival BiComix, la cui quinta edizione si terrà dal 23 al 25 agosto sul Porto Turistico della città pugliese.

In collaborazione con Gli Audaci, Cea-ZonaEffe e l’iniziativa Fumetti in Biblioteca, l’associazione URCA ospiterà il prossimo 17 giugno, nella suggestiva cornice del Castello di Bisceglie, la straordinaria vincitrice della scorsa edizione del Lucca Project Contest, il concorso indetto da Lucca Comics & Games in partnership con Edizioni BD, con una storia dal gusto underground che racconta le insidie di una relazione tossica attraverso le esperienze e i sentimenti di una giovane ragazza che la subisce.

Valentina Galluccio, in arte Vaga, racconterà al pubblico il suo fumetto DOG (Edizioni BD), in cui la protagonista Mia cerca di fuggire dalla morsa di una relazione che la imprigiona e la soffoca come un denso liquido bituminoso. Un rapporto che si incarna nella forma di un essere sinistro dalle sembianze canine, che avvolge la vita della protagonista e diventa per lei tutto: trappola, amante, carnefice, involucro.

L’autrice, al termine della conversazione, dedicherà le copie del suo fumetto, acquistabile in loco. L’evento si avvale del Patrocinio del Comune di Bisceglie.