Le lingue dell’amore: Chiara Gamberale ospite oggi delle Vecchie Segherie Mastrototaro

Come parliamo quando parliamo d’amore? Come cambiano le nostre parole quando ci innamoriamo? Lo si potrà scoprire oggi, venerdì 14 giugno, alle ore 19, con Chiara Gamberale, ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro per la terza edizione di Trame Contemporanee.

La celebre scrittrice ci accompagnerà gli ascoltatori nel percorso di esplorazione attraverso gli arcani di una lingua che trova infinite declinazioni tante quante le persone che quotidianamente la riscrivono e la reinventano. Attraverso la grande letteratura, la scrittrice mostrerà nuove prospettive sul linguaggio di questo sentimento che attraversa inevitabilmente le esistenze di tutti noi.

L’autrice sarà protagonista il giorno dopo, nella stessa sede, anche del laboratorio “Creavità”, con la collaborazione di Davide Manico (danzatore, coreografo e storyteller) e di Sabina D’Angelosante (pittrice e ricercatrice d’arte).

L’ingresso è libero e gratuito.

Trame Contemporanee 2024 è possibile grazie al sostegno di: MIC Direzione generale spettacolo, Regione Puglia, con il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione.