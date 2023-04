Cento anni del Politeama Italia: Iazz Bann inaugura il periodo delle celebrazioni

I festeggiamenti per il centenario del Politeama Italia del 23 dicembre 2024 cominceranno con largo anticipo: ad aprire i preparativoggi, sabato 15 aprile alle 20.30 il docufilm Iazz Bann – Storie dimenticate di jazzisti che girarono il mondo ideato da Livio Minafra. Si tratta di un evento unico nel suo genere, incentrato sulla storia di un gruppo musicale pugliese che negli anni 60 girò il mondo dopo aver calcato proprio il palcoscenico del Politeama. L’ intera vicenda sarà raccontata dai diretti protagonisti, i musicisti della Iazz Bann.

Iazz Bann nasce come raccolta di video interviste per raccontare preziose testimonianze di uomini dagli anni ’40 agli anni ’60 inoltrati, per poi arricchirsi con scene di fiction e indirizzando il lavoro da documentario a docufilm. Lorenzo Zitoli e Salvatore Magrone hanno così accolto l’invito del musicista e docente di pianoforte Jazz al Conservatorio di Bari Livio Minafra e dopo 5 anni di lavoro, dal 2017 al 2022, hanno raccontato una storia che è un vero e proprio tuffo in un epoca non va dimenticata: una storia di uomini avventurieri partiti da un paesino della provincia di Bari e che per circa un ventennio dal secondo dopoguerra hanno imperversato nei jazz club di tutto il mondo.

Famosa per i suoi fiati emerge così una classe di sassofonisti jazz e non solo che farà parlare di sé in tutta Italia: da Enzo Lorusso che collaborò con Perez Prado, Fred Bongusto e il Festival di Sanremo a Filippo Pellicani; dal clarinettista Santino Di Rella che collaborò con Rabagliati e Nicola Arigliano a Nunzio Jurilli in tournée fino in Giappone, nelle immagini storiche di Canzonissima o Studio Uno con la grande Mina; Santino Tedone, di Ruvo di Puglia, primo clarinetto dell’Orchestra della RAI Radiotelevisione Italiana di Roma.

All’ interno di questa magnifica cornice il Circolo Unione di Bisceglie, che collabora all’iniziativa, coglierà l’occasione per festeggiare il suo socio benemerito dott. Mimì Laganara, ospite d’onore della serata, protagonista della vitalità della band e indiscusso musicista jazz. Allieteranno la serata Giuliano Di Cesare e Marinella Di Palma con “Olivoli Jazz Band”.

Ad un anno dai festeggiamenti per i 100 anni del Politeama Italia di Bisceglie Iazz Bann è solo il primo di una lunga serie di appuntamenti che avranno luogo proprio al Politeama e che riproporranno gli eventi più importanti che hanno avuto luogo su quel palcoscenico in tutti questi anni, coinvolgendo moltissimi artisti locali.

“Chiediamo ai cittadini e alle cittadine biscegliesi e a chiunque possieda foto, informazioni, documenti o immagini storiche di condividerli con noi affinché queste possano costituire un contributo importante per la realizzazione di un libro che racconterà tutta la storia del Politeama Italia” si legge nel comunicato stampa. “Chiunque volesse lasciare il proprio contributo potrà farlo inviando una mail a centenario@politeamaitalia.com o direttamente recandosi al botteghino”.