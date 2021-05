Carlo Monopoli e “U máre nouste”, dichiarazione d’amore in musica verso Bisceglie / VIDEO

Una dichiarazione d’amore in musica nei confronti della città natale, Bisceglie. Questa è “U máre nouste”, testo di Carlo Monopoli, pensato “per uno spettacolo che io e mio padre Eugenio stavamo scrivendo e che doveva contenere poesie, canzoni, personaggi”, come ci racconta lo stesso attore e tenore biscegliese.

“Ho poi tirato fuori questo materiale di mio padre per l’anniversario della morte nel 2012”, spiega Carlo, “e parlando con Sergio Cangelli, amico di vecchissima data (i nostri padri erano molto, ma molto amici e la canzone è dedicata a loro), gli ho proposto di musicare i miei testi. Ha accettato ed eccone il risultato”.

“Non contento ho poi chiesto all’amico Mino Pedone dei video by night della città che accompagnassero la musica. Non appena me li ha consegnati, ho montato il video e questo è ciò che ne è venuto fuori. E sono davvero fiero di averlo realizzato”, sottolinea Carlo emozionato.

Carlo Monopoli poi annuncia: “Le mie video-poesie, che avete avuto modo di ascoltare sui miei canali social, presto diventeranno un libro“.

A dieci anni dalla scomparsa di Eugenio Monopoli, artista eclettico e straordinario conoscitore e appassionato della storia locale, che cade il prossimo 14 agosto, è uno dei modi migliori per ricordare un uomo generoso, un uomo fortemente innamorato della propria città.

Ecco il link del video musicale.