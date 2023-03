Carlo J Laurora presenta “Panamericana” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie ospiteranno oggi, 30 marzo alle 19:00, Carlo J Laurora che presenterà Panamericana, Sperling & Kupfer, accompagnato da Chicco Donato (ingresso gratuito per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it).

Panamericana è il diario di un viaggio leggendario: l’attraversamento del continente americano, dall’estremo Nord all’estremo Sud, che l’autore Carlo J Laurora ha compiuto in quattro mesi senza mai salire su un aereo. Da Prudhoe Bay, Alaska, a Whalers Bay, isole Shetland meridionali dell’Antartide. In mezzo, circa 35.000 chilometri fra terra e mare, 16 Paesi, le foreste del Canada e quelle di cactus del Messico, le highways, i parchi, le città brulicanti e i villaggi sperduti, la frontiera, il deserto, i vulcani, le Ande, le immense colonie di pinguini della Georgia del Sud, sempre più giù, fino alla magnifica dissolvenza in bianco dell’Antartide. E gli incontri. Quelli con persone in carne e ossa, come Molly, l’addetta all’accoglienza dentro un camp di container alle latitudini del Mar Glaciale Artico, o come Bill, il membro più anziano della crew della Magellan Explorer, «intrappolato nella bellezza dell’Antartide ». E quelli con i luoghi che conservano le tracce visibili di chi ha lasciato un segno nel suo passaggio su questa Terra, come Thunder Mountain, un improbabile monumento in bottiglie di vetro, pietra e cemento costruito nel mezzo del deserto del Nevada da Frank Van Zant, veterano della Seconda guerra mondiale autoproclamatosi indiano, o il cimitero nella baia di Grytviken, dove è sepolto il corpo di Ernest Henry Shackleton, protagonista delle più importanti e drammatiche spedizioni antartiche. E poi, più di ogni cosa, le emozioni, gli ostacoli e le fatiche di un viaggio unico e ineguagliabile. Un autentico e intenso resoconto in grado di ispirare, guidare e ragguagliare chi sogna o ha pianificato di cimentarsi in questa mitica traversata.

Carlo J Laurora ha fatto del viaggio una ragione di vita. Nel 2014 ha vinto un concorso organizzato da una compagnia aerea che gli ha messo a disposizione cinquanta biglietti aerei, un’opportunità che ha cambiato totalmente le sue prospettive. Così nel 2015 ha deciso di dedicare la maggior parte del suo tempo a un blog in cui raccontare i suoi viaggi e nel 2016 ha organizzato il suo primo viaggio di gruppo in Islanda. Nel 2017 ha lasciato l’università per dedicarsi a questo progetto a tempo pieno. Nel 2018 ha intrapreso un lungo viaggio via terra sulla Via della Seta, dalla Cina all’Italia, utilizzando solo mezzi pubblici e autostop. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo libro, Abito il mondo. Nel 2019 ha fondato insieme ad altri amici viaggiatori il tour operator SiVola. Questo è il suo secondo libro.