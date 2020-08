BiSoulFest, secondo appuntamento col jazz di Patty Lomuscio & Friends

Secondo appuntamento per l’edizione 2020 del BiSoulFest, manifestazione musicale che mira a raccogliere fondi per Caritas Bisceglie. Dopo Mirko Signorile e Nabil Bey la darsena di nord ovest ospiterà un’ensemble di professionisti composta da Patty Lomuscio, Mario Rosini, Giorgio Vendola e Mimmo Campanale. L’appuntamento, intitolato “Patty Lomuscio & friends: il nostro concerto“, è previsto per oggi, venerdì 28 agosto a partire dalle 21.

Il concerto, che trae il titolo da una canzone di Umberto Bindi, consisterà in una carrellata di brani dei più raffinati cantautori italiani – Fossati, De Andrè, Dalla, per citarne alcuni – rivisitati in chiave jazz. Ad accompagnare la voce di Patty Lomuscio, docente di canto al Conservatorio di Matera, ci saranno musicisti di alto livello: Mario Rosini, pianista, ha ottenuto il secondo posto (nonché il premio della critica “Mia Martini”) a Sanremo 2004; al contrabbasso e alla batteria ci saranno, rispettivamente, Giorgio Vendola e Mimmo Campanale, musicisti di lunga data che hanno collaborato con alcuni tra i più importanti artisti jazz italiani e non.

L’ingresso al concerto è libero, fatto salvo il versamento di un contributo volontario che sarà, come detto, devoluto alla Caritas dall’organizzatore, Mauro Lorusso. Per garantire il rispetto delle norme anti-assembramento chi vorrà partecipare alla serata dovrà prenotarsi contattando gli organizzatori all’indirizzo mail bjazzfestival@gmail.com.