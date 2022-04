Biciliae organizza la prima pedalata di primavera al Casale di Zappino

Una ciclopasseggiata nell’agro biscegliese, ammirando le meravigliose fioriture, respirando la tiepida aria pulita, per festeggiare la primavera tornando a visitare uno dei “luoghi del cuore” della città di Bisceglie: il casale di Zappino.

L’appuntamento, ideato da Biciliae, è fissato per domenica 10 aprile alle ore 9.30 in Piazza Regina Margherita di Savoia (davanti al Teatro Garibaldi). La passeggiata in bicicletta partirà alle ore 9.45 con un tour nelle campagne biscegliesi per scoprire le meraviglie degli alberi in fiore, accompagnati da un agronomo. Il ciclotour proseguirà con la visita guidata al casale di Zappino, insediamento rurale fortificato medioevale. Rientro previsto alle ore 13.00.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti ed è gratuita per i soci Biciliæ, assicurazione obbligatoria per i non soci (3€). Si raccomanda puntualità per permettere le operazioni di iscrizione. Possibilità di tesserarsi alla partenza.