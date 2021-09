Associazione “I Fiati”: oggi concerto itinerante in onore dei Santi Patroni

L’associazione “I Fiati” ha organizzato per oggi, 14 settembre, a partire dalle ore 20 un “Concerto in onore dei Santi Patroni”, evento rientrante nel cartellone “Bisceglie tutto l’anno” e patrocinato dal Comune di Bisceglie.

Un giro itinerante nelle piazze del centro storico con l’esibizione del Concerto Bandistico “Biagio Abbate” Città di Bisceglie, diretto dal Maestro Benedetto Grillo, per far tornare a riecheggiare in città le note della banda e a dare il senso di festa e solennità che solo la banda sa trasmettere.

Il concerto bandistico Citta di Bisceglie si esibirà quindi ,con un programma di circa 15 minuti per ogni piazza partendo proprio alle ore 20 da Piazza Margherita per poi seguire in Piazza Tre Santi, Piazza Duomo, Porta di Mare e Piazza Castello.

L’evento si terrà rispettando le normative vigenti anti COVID e degli addetti dell’associazione provvederanno a non creare assembramenti tra il pubblico.