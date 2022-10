Amnesty International Bisceglie presenta VIII edizione contest “Art for Rights” /BANDO

Gli attivisti e le attiviste del Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e in collaborazione con l’associazione culturale URCA e Laboratorio Urbano, sono pronti per avviare l’ VIII edizione dell’Art for Rights (A4R), il contest artistico, nato nel 2013, che ha lo scopo di contribuire in maniera significativa all’opera di sensibilizzazione promossa da Amnesty International su tematiche attinenti alla sfera dei diritti umani.

Attraverso il ricorso al linguaggio eterogeneo e universale dell’arte – lo strumento attraverso cui è possibile esteriorizzare pienamente la propria interiorità – il gruppo intende arrivare ad artisti e artiste esperti/e e principianti, giovani e meno giovani, biscegliesi e non solo, invitandoli/e a cimentarsi nella realizzazione di un’opera visiva. Il tema del contest di quest’anno sarà l’ultima campagna globale promossa da Amnesty International: “Proteggo la Protesta”, alla quale dovranno ispirarsi gli/le artisti/e del concorso artistico.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad alcune delle più grandi mobilitazioni da alcuni decenni a questa parte: “Black Lives Matter”, “MeToo”, i movimenti contro i cambiamenti climatici hanno ispirato milioni di persone a scendere in strada per chiedere giustizia per le persone discriminate su base etnica e per l’uguaglianza, i mezzi di sostentamento, la giustizia climatica, la fine della violenza e della discriminazione di genere; contro la violenza e gli omicidi della polizia, la repressione di Stato e l’oppressione. Invece di creare le condizioni per esercitare il diritto di protesta, i governi stanno ricorrendo a misure ancora più estreme per stroncarlo: ecco perché Amnesty International ha deciso di lanciare questa campagna, che intende sfidare gli attacchi internazionali e diffusi alla protesta pacifica, supportando le e i manifestanti pacifici e sostenendo le cause dei movimenti sociali che spingono al cambiamento per la realizzazione dei diritti umani.

Le opere saranno esposte presso il Laboratorio Urbano, ubicato al secondo piano di Palazzo Tupputi, dove saranno liberamente e gratuitamente visibili a tutti i visitatori e le visitatrici interessati/e a partire da martedì 8 novembre fino a domenica 13 novembre, sia in mattinata (9:00 – 13:00) che in serata (18:30 – 22:30). A seguito della chiusura della mostra, prevista per le ore 13:00 di domenica 13 novembre, avrà luogo la premiazione dell’evento – che si terrà presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, a partire dalle ore 21:00 – durante la quale verranno dunque conferiti i premi gentilmente offerti dai partner dell’iniziativa, Bar Cattedrale, BVino, makeArt, Vecchie Segherie Mastrototaro e URCA.

Gli artisti e le artiste interessati/e a partecipare al contest possono iscriversi compilando l’apposito modulo di iscrizione entro e non oltre domenica 6 novembre. Una volta ricevuta conferma di avvenuta iscrizione al contest, ciascun artista in gara dovrà garantire la consegna dell’opera presso Palazzo Tupputi lunedì 7 novembre tre le 17:00 e le 19:00. Qui è possibile consultare il regolamento per partecipare: https://bit.ly/3DPjwKe .

Per maggiori informazioni, gli/le attivisti/e sono a disposizione attraverso i canali social del gruppo: Facebook https://www.facebook.com/amnestybisceglie/ e Instagram https://www.instagram.com/amnestybisceglie/.