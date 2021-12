Alessandro Messina presenta a Bisceglie il suo ultimo libro “L’Incontro”

Questa sera, 16 dicembre alle 18.45, alle Vecchie Segherie Mastrototaro il dott. Alessandro Messina presenta il suo ultimo libro “L’Incontro” in una conversazione con l’avvocato Egidio Pignatelli.

“È una notte strana a Parigi. Giovanni, un rinomato ma controverso ginecologo, in preda all’angoscia e con la volontà di farla finita, decide di scappare dall’ospedale dove l’indomani dovrà subire un delicato intervento chirurgico. Il suo peregrinare notturno lo porta sul lungosenna. Qui, in un’atmosfera al confine tra sogno e realtà, incontrerà diverse figure del suo nebuloso passato che lo metteranno spalle al muro, costringendolo a fare i conti con la sua coscienza e con i suoi demoni interiori. Una redenzione è possibile quando si ammettono le proprie colpe? C’è sempre tempo per perdonare se stessi?”

L’incontro è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani con due crediti deontologici. Modalità di iscrizione mediante il sistema “Riconosco”.

Ingresso libero, prenotazione consigliata https://forms.gle/NAHyvSSyVUeeEGPx7