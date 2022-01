Al via l’ottava edizione di “Scena 84” al Teatro Don Sturzo di Bisceglie

Parte a gennaio l’ottava edizione di “Scena 84”, diretta da Tonio Logoluso, al Teatro Don Luigi Sturzo di Bisceglie. La rassegna nazionale di teatro, musica e danza, che in questi anni ha ottenuto un crescente successo in tutta Italia, si intitola “Soul”, con tema centrale proprio l’anima, e prenderà il via domenica 16 gennaio 2022, alle ore 18. È aperta la campagna abbonamenti.

In virtù del duro momento a cui tutti siamo stati sottoposti dall’inizio della pandemia, si è pensato, per questa rassegna, di porre l’attenzione sul valore e l’importanza dell’anima, messa spesso a dura prova dagli eventi e da una situazione che sembrava quasi non dovesse aver fine. Il mondo dello spettacolo ne ha particolarmente risentito e cerca adesso faticosamente di uscire dalle macerie per ricostruire fondamenta che abbiano sufficiente resistenza e solidità.

I dodici spettacoli in programma – 8 di teatro e 4 concerti – permettono di abbracciare le tantissime sfumature dell’animo umano: dal teatro comico al teatro civile, da quello storico a quello brillante e sociale; otto spettacoli integrati da quattro concerti che spaziano dall’omaggio a Lucio Battisti al cantautorato italiano, dalla magia virtuosistica di uno strepitoso chitarrista come Andrea Castelfranato alla grande musica soul e blues di Ray Charles, Stevie Wonder, Nina Simone, Pino Daniele, Amy Winehouse.

Per 12 domeniche, tra gennaio e aprile 2022, con inizio alle ore 18, nel Teatro Don Sturzo si succederanno i seguenti spettacoli: “A Vigevano si spacca!”, storia di chi canta Rino Gaetano (16 Gennaio – Colpo di maschera – Fasano); “Sì, viaggiare”, omaggio a Lucio Battisti (23 Gennaio – Percussion Art in concerto – Bari); “Così non si va avanti” (30 Gennaio – Compagnia Rag Time – Napoli); “DNA” (6 Febbraio – Taverna Est Teatro – Napoli); “Cambà” (20 Febbraio – Andrea Castelfranato in concerto – Lanciano); “Apocalisse tascabile” (27 Febbraio – Fettarappa Sandri / Guerrieri – Roma) * Frida Kahlo (6 Marzo – Teatro dell’Osso – Napoli); “Note dell’anima” (13 Marzo – Acoustic Elevator Cult in concerto – Sava); “Van Gogh: i colori dell’anima” (27 Marzo – Lino De Venuto – Bari); “Il maestro più alto del mondo” (3 Aprile – Di Martino / Cerino – Napoli); “A 360 giri: viaggio nella canzone d’autore” (10 Aprile – Tienamente Band – Bisceglie); “Quatt’ manc’ tre” (24 Aprile – Idea Live – Napoli).

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 345 6394314. Il programma generale con la presentazione dettagliata dei singoli spettacoli è consultabile sulla pagina Facebook “Teatro Don Luigi Sturzo” e sul sito www.teatrodonsturzo.it . L’accesso in teatro è consentito soltanto se muniti di green pass.