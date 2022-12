Al via a Bisceglie il programma musicale natalizio di ArteVives / INFO

Intenso e versatile, nel segno della qualità di proposte capaci di “sedurre” le orecchie di grandi e piccini. Si presenta così il programma musicale natalizio di ArteVives, l’associazione presieduta da Mario Sergio Zecchillo pronta ad ospitare sino a fine anno tre eventi accattivanti negli splendidi ambienti di Palazzo Vives Frisari, cinquecentesca dimora nobiliare affacciata su via Ottavio Tupputi.

Il primo appuntamento, patrocinato dal Comune di Bisceglie e dedicato agli amanti del jazz, è in calendario sabato 17 dicembre (porta ore 20.00, inizio 20.30) e si intitola “Prelude”. Protagonisti dell’atteso concerto saranno Rie Matsushita al pianoforte, Nando Di Modugno alla chitarra e Antonello Losacco al contrabbasso. Attraverso l’ascolto delle rispettive produzioni discografiche, i tre celebri musicisti hanno scoperto un’affinità ed un comune approccio alla musica che li ha indotti a sperimentare un’apprezzata alchimia sul palco nel segno del jazz d’autore. Il repertorio è composto da brani originali e di altri compositori come Sakamoto, Jobim e Piazzolla.

Domenica 18 dicembre, inoltre, ArteVives ripropone “Baramba Hola”, concerto interattivo riservato a bambini da 0 a 6 anni, ideato secondo la metodologia “Musica in culla”, a cura delle operatrici certificate Nicla Didonna, Giovanna Greco e Sabrina Rotondi della scuola di musica “Arte Rapsodica School” di Noicattaro. I piccoli partecipanti saranno accolti in un’atmosfera da favola e vivranno un’esperienza unica, durante la quale verrà raccontato loro come e da quali fonti nasce la musica. L’evento si svolgerà in due set distinti (il primo alle ore 17.00, l’altro alle ore 18.30). “Baramba Hola” sarà il primo di quattro eventi che ArteVives dedicherà espressamente ai più piccoli.

L’associazione biscegliese coordinata da Veronica Sinigaglia e Andrea Zecchillo ha avviato di recente il progetto pilota “Ti porto la musica” con l’organizzazione di tre concerti gratuiti a favore degli alunni del II Circolo Didattico “Prof. Caputi”, riservati appunto alla scuola dell’infanzia. L’ultimo appuntamento dell’anno è invece previsto venerdì 30 dicembre a Palazzo Vives Frisari (inizio ore 20,30) con il “Gran Galà Lirico”, concerto che vedrà esibirsi le splendide voci del soprano Carmen Lopez e del tenore Giuseppe Settanni, accompagnate dal pianoforte di Selim Maharez, su musiche di Bellini, Verdi e Puccini.

Per prenotazioni ed ulteriori info sulla programmazione artistica di Artevives, è possibile contattare i numeri 349.5452270 o 342.3504503 (Whatsapp), inviare una mail ad artevives.info@gmail.com, visitare la pagina Fb ArteVives aps o il sito www.artevives.it.