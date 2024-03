ABA The Illusionist protagonista al Prendi Luna book & more

Il caffè letterario Prendi Luna book & more si prepara ad ospitare Carlo Capurso in arte ABA The Illusionist, artista biscegliese specializzato in performance di illusionismo, pluripremiato a livello nazionale anche come costruttore di attrezzature per maghi professionisti.

Lo spettacolo di magia di ABA The Illusionist è previsto per sabato 16 marzo dalle ore 21. E’ richiesta la prenotazione telefonica (080 809 2484/340909163).