Violento scontro tra due auto su via Bovio, numerosi i feriti, diversi mezzi danneggiati

Un violento scontro tra due auto ha caratterizzato la tarda serata di oggi, 3 maggio, su via Bovio a Bisceglie.

Secondo le prime ricostruzioni l’incidente è avvenuto alle ore 22.30 circa, tra una Ford Fiesta che procedeva dal centro cittadino in direzione Trani ed una Ford C-Max che procedeva nel senso opposto. Il violento impatto è avvenuto all’altezza dell’imbocco per via Settembrini. Lo scontro ha provocato una carambola che ha portato i mezzi coinvolti a sbattere verso numerose auto parcheggiate su via Bovio che hanno subito danni.

Dovrebbero essere tre i feriti soccorsi dalle ambulanze di Molfetta, Trani e Bisceglie, tutti trasportati in un primo momento al Pronto Soccorso dell’ospedale di Bisceglie per poi essere successivamente diretti ai nosocomi di Andria e Barletta.

Sul posto presente una pattuglia dei Carabinieri di Bisceglie che ha ricostruito la dinamica del forte impatto ed al tempo stesso gestire l’inevitabile ingorgo che si è venuto a creare su una delle strade principali della città.